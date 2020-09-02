Садальский рассказал о переводе сына Лукашенко в московскую школу

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай, который недавно забрал документы из БГУ, продолжит своё обучение в одной из самых престижных школ Москвы. Об этом рассказал актёр Станислав Садальский.
По словам артиста, у него есть инсайдер, который сообщил ему о переводе Николая Лукашенко.
Всё-таки московские школы круче минских, — написал журналист в Instagram.
Он добавил, что образование в московских учебных заведениях намного лучше, поэтому он одобряет выбор Николая Лукашенко.
Ранее стало известно, что сын белорусского лидера забрал документы из лицея БГУ. Он должен был учиться в классе биологического профиля.
Лицей БГУ — самое сильное учреждение среднего образования в Белоруссии. Среди его учеников и выпускников — ряд победителей международных олимпиад по школьным предметам.
Массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. На улицы выходят не согласные с итогами выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а «на самом деле» победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
Как писал NEWS.ru, 27 августа президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссию могут быть отправлены силовики из специального резерва для противостояния экстремистским действиям. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время речь не идёт об использовании этого резерва. Его численность и состав не уточняются.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен