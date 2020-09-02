Садальский рассказал о переводе сына Лукашенко в московскую школу

https://static.news.ru/photo/40e38a58-ed1f-11ea-97bf-fa163e074e61_660.jpg Николай Лукашенко Фото: lukashenko_nikolay/instagram.com

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай, который недавно забрал документы из БГУ, продолжит своё обучение в одной из самых престижных школ Москвы. Об этом рассказал актёр Станислав Садальский.

По словам артиста, у него есть инсайдер, который сообщил ему о переводе Николая Лукашенко.

Всё-таки московские школы круче минских, — написал журналист в Instagram.

Он добавил, что образование в московских учебных заведениях намного лучше, поэтому он одобряет выбор Николая Лукашенко.

Ранее стало известно, что сын белорусского лидера забрал документы из лицея БГУ. Он должен был учиться в классе биологического профиля.

Лицей БГУ — самое сильное учреждение среднего образования в Белоруссии. Среди его учеников и выпускников — ряд победителей международных олимпиад по школьным предметам.

Массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. На улицы выходят не согласные с итогами выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а «на самом деле» победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, 27 августа президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссию могут быть отправлены силовики из специального резерва для противостояния экстремистским действиям. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время речь не идёт об использовании этого резерва. Его численность и состав не уточняются.