Садальский рассказал, как эстонцы за один евро вспоминают русский язык

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Актёр Станислав Садальский в социальной сети высмеял эстонцев, рассказав курьёзный анекдот.

Артист напомнил, что в этой прибалтийской стране процветает русофобия, а русский язык повсеместно запрещают. Садальский продемонстрировал, как жители Эстонии готовы пересмотреть свои взгляды за символическую плату.

Заходит «руссо туристо» в таллинский бар, заказывает кружку пива. Бармен по-английски: с вас 7 евро. Наш даёт 6 евро. Бармен опять по-английски: не 6 евро, а 7. Наш не реагирует. И тут бармен произносит по-русски: это пиво стоит 7 евро. Наш: я так и знал, что за один евро ты вспомнишь русский язык, — написал в Instagram актёр.

Русский язык запрещают не только в Эстонии, но также и в других прибалтийских странах. Так, русскоязычные дети стали объектом исторической мести латышской политической элиты. Об этом заявил бывший депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов. Таким образом Митрофанов прокомментировал решение Конституционного суда (КС) страны, признавшего законным запрет на преподавание в частных школах на русском языке. Политик признаётся, что в отношении запрета на русский язык в государственных школах Латвии он никаких иллюзий не питал, но полагал, что КС сделает «некие реверансы» относительно частных учебных заведений. Подобные решения ведут страну в тупик, убеждён Митрофанов, писал NEWS.ru.