Садальский назвал позором церемонию прощания с Гафтом в «Современнике»

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Актёр Станислав Садальский раскритиковал церемонию прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, прошедшую в театре «Современник».

Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Новый худрук «Современника» Рыжаков не пришёл, сказал, что болеет, — написал артист в Instagram.

Он добавил, что проститься с Гафтом не пришёл почти никто из молодых и узнаваемых актёров театра. При этом Садальский увидел на церемонии Александра Розенбаума и Григория Лепса. Кроме того, его впечатлила речь актрисы Лии Ахеджаковой, которая, по его словам, «чуть разрядила обстановку».

Между тем в театре «Современник» резко отреагировали на сообщение Садальского. Его слова назвали неприятными и циничными. Там подчеркнули, что зал был заполнен согласно распоряжению властей Москвы на 25% в связи с пандемией коронавируса.

Было душевное прощание. Очень хорошее, достойное Валентина Иосифовича, — цитирует MK.RU представителя театра.

По его словам, Садальский вряд ли хорошо знает состав труппы, так как он был в театре «пару десятилетий назад».

Ранее певец Григорий Лепс, пришедший на церемонию прощания с актёром Валентином Гафтом в театр «Современник», заявил, что не увидел некоторых коллег по творческому цеху. По словам исполнителя, коллеги Гафта были просто обязаны прийти и попрощаться с артистом. Он выразил сожаление, что не сможет присутствовать на похоронах, но прийти на церемонию прощания счёл своим долгом. Певец также рассказал, что нечасто виделся с Валентином Гафтом, однако последнюю встречу отлично запомнил: актёр читал свои сатирические стихи, в которых от него «досталось» многим, в том числе Лепсу.

Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее в этот день прошла церемония прощания в его родном театре «Современник».

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Его 72-летняя супруга Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году.

Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Московском драматическом театре, «Ленкоме», Театре имени Моссовета, «Современнике». В 1956 году артист дебютировал в кино с ролью в фильме «Убийство на улице Данте». Зрители запомнили Гафта по картинам «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита» и многим другим, писал NEWS.ru.