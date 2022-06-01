Сад Мариинского дворца открыли для посетителей впервые за 180 лет

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Сад Мариинского дворца в Санкт-Петербурге открыли для посетителей впервые за 178 лет его существования, сообщают «Невские Новости». Такое решение принял председатель законодательного собрания города Александр Бельский. Прийти в сад можно будет в субботу и воскресенье с 11:00 до 19:00.

Садик Мариинского дворца — это его сердце. Хотелось бы, чтобы садик стал местом, который будет привлекать и туристов в нашем городе, и чтобы это было место, которым мы гордимся, не только депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, но и все его жители. Мы сделали пробное открытие в прошлые выходные, и было много благодарственных обращений, что впервые за всё время существования сада он был открыт для всех жителей и гостей нашего города, — выступил Бельский на открытии сада.

Председатель Совета по ландшафтной архитектуре Санкт-Петербургского союза архитекторов Андрей Рейман рассказал, что сад Мариинского дворца прошёл через все этапы развития садового искусства. Он был большим пейзажным садом, затем немец Питер Буш поменял его формат и добавил сложную композицию, а финальные изменения произошли, когда территорию отдали Государственному совету.

Замглавы городского Совета по сохранению культурного наследия искусствовед Михаил Мильчик ранее раскритиковал власти Санкт-Петербурга за то, что не принимаются вовремя меры выхода из реставрационного кризиса. По его словам, исторические здания города в неудовлетворительном состоянии, но в отношении них действуют обычные нормы ремонта, а не реставрационные.