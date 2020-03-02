https://static.news.ru/photo/29533118-5c8d-11ea-84f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбитражный суд Новосибирской области отклонил жалобу АО «Авиакомпания «Сибирь» (входит в группу S7) и признал законным постановление регионального управления ФАС о взыскании с компании 100 тыс. рублей штрафа за недостоверную рекламу.

15 апреля 2019 года в УФАС поступило заявление гражданина с жалобой на полученную по электронной почте рекламу S7 Airlines (бренд АО «Авиакомпании «Сибирь») о скидках на авиабилеты перевозчика для держателей карт S7-Tinkoff, — сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что в рекламе указывались сроки действия акции — с 22 по 25 марта 2019 года, а информация о том, что распродажа билетов начнётся не с 00:00, а только с 15:30 мск, была помещена «в самом низу рекламного письма» под копирайтами и реквизитами, и была выполнена значительно более мелким и менее ярким шрифтом.

УФАС признало рекламу ненадлежащей и возбудило в отношении авиакомпании дело об административном правонарушении.

Как писал NEWS.ru, Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело о недостоверной рекламе против компании «Отисифарм», которая продвигала свой препарат «Арбидол» как средство против нового коронавируса COVID-19. Реклама появилась на радиостанциях «На семи холмах», «Ретро ФМ», «Европа Плюс» и «Авторадио», когда эпидемия начала быстро распространяться в Китае. В ведомстве подчеркнули, что препараты, эффективные при лечении коронавируса COVID-2019, в настоящее время не найдены, и учёные всего мира ведут работу над вакциной против коронавируса.