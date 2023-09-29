S7 задержала несколько зарубежных рейсов из-за риска ареста самолетов

Фото: Rupert Oberhäuser/Global Look Press

Российская авиакомпания S7 задержала несколько зарубежных рейсов в ожидании разрешения российских властей на их выполнение, сообщил «Интерфаксу» представитель авиаперевозчика. Как отмечается, вылеты задержаны в Бангкок (Таиланд), Дубай (ОАЭ) и Ургенч (Узбекистан). Решение принято из-за риска ареста самолетов.

Авиакомпания ожидает разрешения российских властей на выполнение некоторых международных рейсов. До момента получения официального разрешения вылеты этих рейсов откладываются, — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что ранее авиакомпании получили рекомендации от Росавиации не использовать для полетов за рубеж самолеты законтрактованные у Государственной транспортной лизинговой компании из-за риска их возможного ареста. Исключения сделаны для рейсов в Белоруссию и Турцию.

Ранее в минском международном аэропорту обнаружили 50-летнего гражданина России, который уже больше двух месяцев живет в терминале. Россиянин прилетел в Минск из Москвы, дальше планировал полететь в Стамбул. Однако на рейс в Турцию его не пустили из-за перевеса багажа. Денег на новый билет у пассажира не оказалось, и он решил дождаться в аэропорту перевода средств на банковскую карту.