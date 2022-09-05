S7 вновь начнет летать за рубеж S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы турецкую Анталью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в турецкую Анталью, говорится в сообщении перевозчика, передает РБК. Сообщается, что первый рейс по маршруту Москва — Анталья состоится 26 сентября, а полеты из Новосибирска начнутся 22 октября.

Отмечается, что рейсы из Москвы в Анталью и обратно будут выполняться ежедневно. Самолеты из Новосибирска будут летать в Анталью один раз в неделю по субботам с 22 октября и два раза в неделю, по вторникам и пятницам, с 1 ноября.

Российское правительство ранее заявило о готовности выкупить акции трех крупнейших авиакомпаний. На это будет потрачено 17 млрд рублей. На S7 Airlines предназначается 13,7 млрд рублей, «Уральские авиалинии» — 3 млрд рублей, «Аврору» — 366 млн рублей. Соответствующее распоряжение будет опубликовано в ближайшее время. Это не первое крупное вливание в частные отраслевые компании. По данным газеты, на Газпромбанк кабмин планирует потратить до 50 млрд рублей, также средства будут выделены на «Аэрофлот», РЖД, ДОМ.РФ.