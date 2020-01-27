https://static.news.ru/photo/a6cb5b58-4107-11ea-a0ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания S7 Airlines бесплатно обменяет или вернёт деньги за авиабилеты в охваченный эпидемией Китай. Перевозчик примет билеты с датой вылета между 24 января и 10 февраля.

S7 пошёл на встречу пассажирам на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV в китайских городах. Обмен и возврат станут бесплатными, отмечено в заявлении авиаперевозчика.

Если маршрут перелёта содержит направления в/из Китая или Гонконга, <...> пассажиры могут обменять авиабилеты с сохранением тарифа и маршрута на даты вылета не позднее 29 февраля, — уточнили в пресс-службе S7.

Как писал NEWS.ru, российские авиаперевозчики начали отменять рейсы в КНР, где эпидемия коронавируса охватила более 2,4 тысячи человек. Очагом заражения стал многомиллионный город Ухань, но вирус распространился в большинстве регионов Китая. К 27 января более 80 заболевших погибли.