С жительницы Ульяновска восемь лет списывали долги умершей тёзки

Менеджер Елена Алексеева из Ульяновска не смогла получить кредит из-за того, что её приняли за полную тёзку из Иркутской области с долгами на 1,5 млн рублей, сообщает «КП-Иркутск». Пока она собирала документы, с неё списали около 10 тысяч рублей. После обращения их вернули, а через полгода списали 57 тысяч. И с тех пор списывать деньги стали регулярно в течение восьми лет.

Но этим дело не закончилось, списания стали происходить каждые три — шесть месяцев. Исчезало столько, сколько было на карте. И так продолжалось восемь лет. За это время списали около 100 тысяч рублей. Да, в итоге всё до копейки вернули, а в реестр двойников так и не внесли. О нормальной жизни пришлось забыть. Самое интересное, недавно узнала, что настоящая должница Елена Алексеева умерла несколько лет назад, а её долг продолжает жить, — рассказала Елена.

После этого деньги списали снова — уже из-за другой тёзки. На протяжении всего времени Елена обращалась и к приставам, и в банки, но в список двойников её внесли только после жалобы в Генпрокуратуру. После этого списывать средства перестали, но коллекторы до сих пор звонят.

Ранее эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» заявили о снижении потребительского кредитования за первые две недели марта почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом февраля. Это обусловлено резким изменением внешних условий и ростом ставок на рынке.