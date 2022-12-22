«С танцами сложновато»: космонавт о праздновании Нового года на МКС Космонавт Корниенко рассказал о проблемах на МКС с танцами на Новый год

Фото: Роскосмос

Михаил Корниенко

На МКС Новый год встречают три раза — по московскому времени, в часовом поясе, где минус три часа от Москвы, и по американскому времени, рассказал СМИ космонавт Михаил Корниенко. По его словам, члены экипажа накрывают праздничный стол из присланных с Земли продуктов, ставят елку. А вот с танцами на станции сложно — они получаются «специфическими», однако если кому-то очень хочется «встряхнуться», то можно покрутиться в невесомости, поделился космонавт.

Как отметил Корниенко, на МКС алкоголя и шампанского нет, зато каждый космонавт может заказать себе набор любимой еды. В таких бонусных контейнерах присылают помимо угощения также и новогодние игрушки. За 20 лет, что летает станция, на ней накопилось уже большое количество игрушек и украшений к Новому году.

У нас небольшая елочка была, в каждом модуле повесили всякую мишуру, «С Новым годом!» надписи из мишуры, колпачки Санта-Клауса у нас были. <...> Я банку крабов открыл, каждый принес свои вкусности. Накрыли стол, куранты у нас были, поздравления из дома, все как полагается. С танцами там сложновато, очень специфические получаются, — рассказал космонавт.

Ранее стало известно о разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС. В результате был перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация. В NASA заявили, что обнаруженная разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» ничем не угрожает экипажу Международной космической станции.