С соратников Навального взыскали полмиллиона за работу силовиков на митинге

Первомайский райсуд Пензы удовлетворил иск местного МВД к соратникам оппозиционера Алексея Навального из-за необходимости полицейских работать на акции протеста 23 января, когда у них был выходной. Об этом рассказал адвокат активистов Александр Федулов, передаёт «Интерфакс».

С активистов взыскали 550 тысяч рублей. По его словам, в сумму включена зарплата силовиков и бензин. Адвокат планирует обжаловать это решение.

«Апология протеста», которую представляет адвокат, отмечает , что изначально полиция требовала 883 634 рубля, но позднее отказалась от 40% требований по иску.

Аналогичные иски были поданы в Ярославле, Кемерове, Кирове, Омске и Челябинске. Общая сумма требований МВД превысила 6 млн рублей.

В Ярославле суд оштрафовал бывшего главу штаба Навального (штабы Навального признаны Минюстом РФ экстремистскими и запрещены) Елену Лекиашвили. Она должна будет выплатить УМВД по Ярославской области 296 175 рублей. Это компенсация денежных затрат на охрану общественного порядка 23 января 2021 года в Ярославле. Тогда в нескольких городах России были проведены несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального.