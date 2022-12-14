С Собчак хотят взыскать 3 млн рублей за неоплату установки каминов в доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Против журналистки Ксении Собчак подали иск в суд о взыскании долга в размере 3 млн рублей за установку каминов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Анну Локтеву. По словам спикера агентства, исковое заявление подала индивидуальный предприниматель Елена Лякишева.

В суде зарегистрирован иск индивидуального предпринимателя Лякишевой Елены Владимировны о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом в размере 3 млн 30 тысяч 671 рублей, — сообщила представитель суда.

В документе уточняется, что по договору в доме Собчак нужно было установить камин на веранде, в спальне и гостиной. Собчак, как отмечено в иске, внесла предоплату, после чего работы были выполнены. Однако оставшаяся часть суммы перечислена не была.

Ранее строитель обвинил актрису, бывшую жену народного артиста России Сергея Безрукова Ирину в том, что она не заплатила за ремонт трехкомнатной квартиры в Москве. Женщина должна была заплатить за работу 600 тысяч рублей, однако не сделала этого и дело дошло до суда. В результате прораб получил встречный иск и проиграл дело, оставшись должным 2,8 млн.