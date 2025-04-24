С шоколадом и кокосом! Крутим творожные роллы просто — рецепт с секретом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM

Хотите полезный десерт без сахара и муки? Эти творожные роллы с сухофруктами и шоколадом — идеальный вариант для сладкоежек, которые следят за питанием. Готовятся за 15 минут, а выглядят как ресторанное блюдо! Секрет — в пищевой пленке, которая упрощает процесс.

Ингредиенты (на 8 роллов)

Творог 5% — 200 г

Сметана 10% — 2 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Чернослив без косточек — 7–8 шт.

Изюм — горсть (20 г)

Кокосовая стружка — 1 ст. л.

Кунжут — 1 ст. л.

Горький шоколад 85% — 10 г

Миндаль — 8–10 шт.

Приготовление:

Творог смешайте со сметаной и мёдом (если творог зернистый — протрите через сито). Чернослив мелко нарежьте, изюм промойте. На пищевую пленку насыпьте смесь кокосовой стружки и кунжута. Распределите творожную массу слоем 0,5 см, сверху — сухофрукты. Аккуратно сверните рулет при помощи пленки, подворачивая края. Охладите 30–40 минут в холодильнике. Перед подачей нарежьте, полейте растопленным шоколадом и украсьте орехами.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.