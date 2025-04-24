Хотите полезный десерт без сахара и муки? Эти творожные роллы с сухофруктами и шоколадом — идеальный вариант для сладкоежек, которые следят за питанием. Готовятся за 15 минут, а выглядят как ресторанное блюдо! Секрет — в пищевой пленке, которая упрощает процесс.
Ингредиенты (на 8 роллов)
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Творог 5% — 200 г
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Сметана 10% — 2 ч. л.
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Мед — 1 ч. л.
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Чернослив без косточек — 7–8 шт.
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Изюм — горсть (20 г)
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Кокосовая стружка — 1 ст. л.
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Кунжут — 1 ст. л.
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Горький шоколад 85% — 10 г
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Миндаль — 8–10 шт.
Приготовление:
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Творог смешайте со сметаной и мёдом (если творог зернистый — протрите через сито).
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Чернослив мелко нарежьте, изюм промойте.
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На пищевую пленку насыпьте смесь кокосовой стружки и кунжута.
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Распределите творожную массу слоем 0,5 см, сверху — сухофрукты.
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Аккуратно сверните рулет при помощи пленки, подворачивая края.
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Охладите 30–40 минут в холодильнике.
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Перед подачей нарежьте, полейте растопленным шоколадом и украсьте орехами.
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