Хотите полезный десерт без сахара и муки? Эти творожные роллы с сухофруктами и шоколадом — идеальный вариант для сладкоежек, которые следят за питанием. Готовятся за 15 минут, а выглядят как ресторанное блюдо! Секрет — в пищевой пленке, которая упрощает процесс.

Ингредиенты (на 8 роллов)

  • Творог 5% — 200 г

  • Сметана 10% — 2 ч. л.

  • Мед — 1 ч. л.

  • Чернослив без косточек — 7–8 шт.

  • Изюм — горсть (20 г)

  • Кокосовая стружка — 1 ст. л.

  • Кунжут — 1 ст. л.

  • Горький шоколад 85% — 10 г

  • Миндаль — 8–10 шт.

Приготовление:

  1. Творог смешайте со сметаной и мёдом (если творог зернистый — протрите через сито).

  2. Чернослив мелко нарежьте, изюм промойте.

  3. На пищевую пленку насыпьте смесь кокосовой стружки и кунжута.

  4. Распределите творожную массу слоем 0,5 см, сверху — сухофрукты.

  5. Аккуратно сверните рулет при помощи пленки, подворачивая края.

  6. Охладите 30–40 минут в холодильнике.

  7. Перед подачей нарежьте, полейте растопленным шоколадом и украсьте орехами.

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