С сентября в школах станут глушить телефоны? Будет ли так по всей стране

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Глушилки мобильной связи планируют установить в одной из красноярских школ в следующем учебном году. Руководство образовательного учреждения считает, что этот шаг позволит улучшить концентрацию внимания учеников во время уроков. При этом учителя скептически отнеслись к инициативе. О том, законно ли ограничивать доступ учащихся в интернет и будут ли глушилки использоваться в учебных заведениях по всей стране — в материале NEWS.ru.

Зачем в красноярской школе решили поставить глушилки

В первых числах мая в Красноярске состоялось общегородское родительское собрание. На нем обсуждались вопросы информационной безопасности и влияния гаджетов на детей. Мероприятие проходило в школе № 158 «Грани» в Свердловском района города, чье руководство хочет установить глушилки мобильной связи в следующем учебном году.

Инициативу озвучил директор образовательного учреждения Александр Лазутин во время обсуждения вопроса о концентрации внимания учеников. Он отметил, что в российских школах запрещено пользоваться смартфонами на уроках. Однако, по словам Лазутина, некоторые ученики продолжают игнорировать это ограничение.

«Гаджеты отвлекают детей, они не усваивают необходимый материал, что неминуемо сказывается на учебных результатах. Мы намерены предложить родителям нашу инициативу на ближайших родительских собраниях», — сказал руководитель школы № 158.

Если родители одобрят идею, то руководство школы выделит средства из собственного благотворительного фонда на закупку устройств подавления сотовой связи. В пресс-службе администрации Красноярска отметили, что учебное заведение должно будет зарегистрировать глушилки в Роскомнадзоре.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Что педагоги говорят об использовании глушилок в школах

Опрошенные NEWS.ru педагоги в целом скептически относятся к инициативе руководства красноярского учебного заведения. Директор московской школы № 109 Евгений Ямбург отметил, что сегодня идет широкая цифровизация образования, «прогресс отменить нельзя».

«Какие могут быть глушилки, когда президент призывает работать с искусственным интеллектом, нейросетями, когда проводится серьезная работа по проведению интернета в каждую деревню? Это нереально. Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад», — сказал собеседник.

По его мнению, подобные ограничения — «позапрошлый век», они не имеют никакого отношения к успеваемости детей. Сегодня не только ученики, но и учителя используют современные технологии, заметил Ямбург.

«В интернете действительно очень много грязи, но и в жизни ее много. Понимаете, умный учитель, например географии, научит школьников с помощью телефона определять высоту горы, а учитель физкультуры, подключив специальные устройства, сделает детей субъектами своего здоровья», — добавил он.

Заслуженный учитель России Татьяна Бабурова подчеркнула в комментарии NEWS.ru, что технологии и интернет оказывают пагубное влияние на детские умы. Из-за них дети перестают читать, считать и думать, отметила она. В то же время Бабурова высказала мнение, что запреты и ограничения — не выход.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Блокиратор мобильных телефонов

Могут ли глушилки связи появиться в других школах России

Ямбург считает, что глушилки «могут запросто появиться» и в других школах, потому что точку зрения директора красноярского учебного заведения, возможно, разделяют многие его коллеги. При этом он признает, что в отдельных случаях временные запреты работают, но «всегда нужно смотреть по обстановке».

Бабурова также допускает распространение подобного рода ограничений. Однако, по ее мнению, нужно учитывать возраст и особенности психического развития детей. У руководства школ должно быть понимание того, когда, что и с какой целью давать детям, полагает она.

Как отмечает собеседница NEWS.ru, даже если у директоров других школ возникнет желание поставить глушилки, то все упрется в финансы. «Одно дело — московские школы с хорошим техническим оснащением, другое — региональные, в некоторых учебных заведениях до сих пор протекает крыша», — утверждает Бабурова.

Законно ли ограничивать школьникам мобильную связь

Юрист движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Елена Шульгина заявила в разговоре с NEWS.ru, что ограничить использование мобильной связи в школах можно только соответствующим федеральным законом. Пока его нет, ставить глушилки незаконно.

«Любые ограничения, связанные с личными правами граждан, возможны только в силу федерального закона. Если будут внесены изменения в закон „О связи“, предусматривающие ограничение связи в школах, то это будет вполне легальной мерой воздействия для каких-то заявленных целей», — заметила Шульгина.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В текущих условиях принять решение об ограничении связи школа не может ни самостоятельно, ни через вышестоящие инстанции, например региональное Министерство образования, отметила она. Собеседница NEWS.ru добавила, что устройства для школ, подавляющие сотовую связь, невозможно зарегистрировать в Роскомнадзоре.

Шульгина не видит практического смысла в мерах подобного рода. По ее мнению, они ограничат весь образовательный процесс, поскольку он тесно завязан на компьютерах и интернете. Кроме того, возможная установка глушилок затронет и формат дистанционного обучения, без которого некоторые дети не могут обойтись.

«Надо все-таки детей заинтересовывать процессом обучения, чтобы у них было меньше соблазна сидеть в телефонах. Можно же с гаджетами работать на уроках. Если вы не знаете, как ограничить интерес ребенка к той информации, которая поступает через интернет, то просто используйте ее с пользой», — считает юрист.

Как в РФ борются с зависимостью школьников от гаджетов

В октябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект, ограничивающий использование школьниками смартфонов на уроках. В декабре этот закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В первоначальной редакции документа власти хотели разрешить школьникам пользоваться гаджетами только в учебных целях и в экстренных случаях. В финальном варианте в виде исключения оставили только последний пункт.

По мнению авторов инициативы, ее реализация будет способствовать снижению факторов «отвлечения внимания» школьников, а также «усилит позицию правильного пользования телефонами».

Ограничения использования мобильных телефонов в школах действуют с 1 сентября 2022 года. Однако тогда они были прописаны только в санитарных нормах. Закон «Об образовании» никак не регулировал этот вопрос.

Что делать детям при ЧС, если в школе поставят глушилки

Если в школе будет установлена глушилка, это не означает, что в ней больше никогда не будет мобильной связи, заявил председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин. В учебном заведении всегда есть человек, ответственный за вызов экстренных служб и нажатие тревожной кнопки при чрезвычайной ситуации. Он должен будет выключать устройство подавления сигнала, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

«К тому же речь не идет о том, что дети сами должны с кем-то связываться. Это прерогатива педагогов. Представьте себе, если целый класс одновременно начнет звонить по номеру 112. Это должно быть заботой ответственного лица», — отметил эксперт.

По его словам, в случае возникновения пожара в школе в первую очередь «нужно спасать людей своими силами», а не ждать экстренные службы. В каждой школе должен быть план эвакуации на случай ЧС, в соответствии с которым действуют учителя. Ученики должны следовать указаниям педагогов, заметил Гринин.

«Самое главное — не впасть в панику, потому что она губит даже больше жизней, чем пожары, вооруженные нападения и так далее. Скажи пожар — будет паника и давка. Это самое страшное», — добавил специалист.

Что касается вооруженных нападений на образовательные учреждения, то в данном случае не может быть универсальной инструкции, сказал Гринин. По его мнению, следует действовать по ситуации. Нужно эвакуироваться, если есть такая возможность (например, когда преступник находится далеко, а рядом есть выход) или забаррикадироваться в классе, если стрелок уже на подходе, подчеркнул эксперт.

«Если возможности эвакуироваться уже нет, значит, нужно закрыть дверь, подпереть ее партой или чем-то еще, а затем всем классом встать со стороны стены, в какой-нибудь дальний угол, где сектор обстрела заблокирован. Гражданское оружие не пробивает стены, даже относительно тонкие перегородки», — подытожил собеседник NEWS.ru.

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