С «самолёта Судного дня» Ил-80 исчезло второстепенное оборудование

https://static.news.ru/photo/2a9f06f8-4780-11eb-8146-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Оборудование, которое украли с Ил-80 в Таганроге, не связано с функциональным предназначением «самолёта Судного дня». Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

Самолёт прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолёта сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолёта, — сказали в ОАК ТАСС.

Хищение электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолётов Ил-80 произошло 4 декабря, когда он находился в Таганроге на плановых работах по модернизации. Начальник Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) обнаружил следы вскрытия грузового люка. Злоумышленники вынесли 39 установленных в воздушную машину радиостанций. На месте происшествия были обнаружены следы обуви и отпечатки пальцев преступников. О том, что с Ил-86 украли устаревшее оборудование, ранее сообщали источники.

Ил-80 — воздушный командный пункт, разработанный в ОКБ им. Ильюшина. В мае 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в России завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолётов Ил-80 и Ил-82, шла работа по переоборудованию уже имеющихся самолётов.

Воздушные командные пункты назвали «самолётами Судного дня» из-за того, что их предполагается использовать в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самые известные модели таких самолётов — американские E-4B на базе Boeing 747 и российские Ил-80 на базе пассажирских Ил-86.

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