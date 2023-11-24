С пензенского экс-губернатора и его подельников требуют почти 10 млрд ГП требует взыскать 9,9 млрд по делу пензенского экс-губернатора Белозерцева

Фото: АГН «Москва»

Иван Белозерцев

Генеральная прокуратура РФ подала иск в суд с требованием взыскать с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его подельников 9,9 млрд рублей, сообщает РИА Новости. Ответчиком по иску, в частности, выступает глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель.

Генеральной прокуратурой направлен иск об обращении в доход РФ солидарно со Шпигеля Б. И., Шпигель Е. Г., Колоскова А. А., Белозерцева И. А. <...> 9,9 млрд рублей, — сказано в сообщении.

Как пояснили в надзорном ведомстве, указанная сумма была получена в результате коррупционных преступлений, поэтому ее необходимо обратить в доход государства. Уточняется, что в качестве ответчиков еще заявлены компании группы «Биотэк».

Ранее бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постриганя обвинили в создании преступного сообщества. По версии следствия, созданная им группировка промышляла с 2003 по 2018 год. Клинский городской суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты дела получили 12, семь и пять лет лишения свободы. Помимо этого, суд обязал их выплатить штрафы в размере 400–500 тысяч рублей.