23 декабря СМИ рассказали о возбуждении уголовного дела против сотрудников Федеральной таможенной службы. NEWS.ru решил напомнить о громких расследованиях против силовиков уходящего года и поинтересоваться мнением эксперта, что ожидать в этой сфере в 2020 году.

Обыски в центральном офисе Федеральной таможенной службы, а также на таможне в аэропортах Домодедово и Внуково были связаны с расследованием уголовного дела, возбуждённого в отношении отдельных сотрудников ведомства. Возможная причина — контрабанда валюты. Znak.com со ссылкой на собственный источник утверждает , что речь идёт о крупных махинациях и якобы уже возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Уходящий 2019 год был богат на громкие истории задержаний, арестов и возбуждений уголовных дел против представителей силовых структур, действующих и бывших. В этом списке первое место, без сомнения, занимает случай журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Молодой человек летом был задержан и обвинён в хранении наркотиков. Однако журналиста не успели посадить в СИЗО, а дело против него уже начало разваливаться. В МВД заявили о найденных в квартире Голунова наркотических веществах, однако многочисленные анализы это не подтвердили.

Иван Голунов Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Также полиция опубликовала фотографии с наркотиками якобы из квартиры журналиста, но позже выяснилось, что фото были сделаны не там. На фоне этих разоблачений на улицы российских городов начали выходить люди с требованиями о прекращении дела против Ивана Голунова. Солидарность с коллегой выразили одновременно ряд изданий. В итоге журналист был отпущен, дело против него закрыто. Также были уволены со службы начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, а также четыре сотрудника УВД по ЗАО. Однако до сих пор ни один полицейский не понёс уголовного наказания.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В ноябре ФСБ ликвидировало крупнейшую в Дагестане организованную преступную группировку, известную как «Шараповские». В неё входили 250 человек, в том числе действующие в то время сотрудники МВД по Дагестану. Также членами ОПГ были адвокаты республиканской адвокатской палаты и участники террористического подполья. На счету группировки — вымогательства, разбой, грабежи, убийства бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, похищения людей. У задержанных бандитов нашли оружие, в том числе гранатометы.

21 декабря Следственное управление СК по Бурятии сообщило о задержании бывшего и действующего сотрудников полиции по подозрению в убийстве двух девушек в 2002 году. Тогда в четырёх километрах от автодороги Иркутск — Чита были обнаружены тела двух убитых девушек, 17 и 18 лет, сообщает ведомство. По версии следствия, пьяные полицейские во время застолья поссорились с подругами и зарубили их топором.

Следственный комитет не назвал имена задержанных полицейских. Однако в анонимных Telegram-каналах написали, что один из задержанных — полковник Владимир Казадаев, возглавлявший управление уголовного розыска транспортной полиции по Центральному федеральному округу. Помимо Казадаева, Telegram-канал назвал фамилии ещё трёх предполагаемых подозреваемых: Истомин, Симонян и Инкин. Имя Казадаева исчезло с сайта управления на транспорте МВД по ЦФО. Сейчас там указано, что обязанности начальника уголовного розыска исполняет Вадим Осадчий.

Также в декабре Следственное управление СК по Краснодарскому краю признало Частную военную компанию «Е.Н.О.Т. корп.» преступной организацией, участники которой, «прикрываясь пропагандой патриотизма» занимались вымогательствами, разбоями, кражами и другими преступлениями. В группе состояли военные, в том числе офицер ГРУ Минобороны Денис Карабан по прозвищу Белка.

Между тем, три года назад «Левада-центр» делал социологический опрос россиян, пытаясь выяснить их отношение к громким делам против прокуроров, полицейских, следователей и так далее. 44% граждан РФ назвали недавние обыски и уголовные дела, возбужденные в отношении представителей силовых ведомств показательной акцией. По мнению 24% россиян, это «отголоски борьбы за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками» и лишь 19% думают, что началась «серьёзная борьба с коррупцией в государственном аппарате».

По мнению бывшего адвоката Марка Фейгина, 2020 год вряд ли принесёт существенные изменения в работе силовиков. Даже если арестов коррумпированных правоохранителей будет больше, нужны фундаментальные сдвиги.

Все подобные задержания, суды, в этом я не вижу последовательной тенденции борьбы с коррупцией. Чтобы действительно что-то менять, нужно менять в МВД всю систему сверху донизу. Спецслужбы тоже самое — если их расстреливают прямо на Лубянке, то кто-то же должен отвечать за это. Да, интенсивные чистки в правоохранительных органах наблюдаются, но я не вижу в этом последовательной политики государства. И количество не является показателем. Ничего не изменится, если посадят не 10, а 15 человек. И от одиночных посадок ничего не изменится — ведь на их место придут такие же. Нужны законодательные изменения, изменения полномочий этих органов, реформы. Марк Фейгин юрист юрист

Чуть больше веры в самостоятельное очищение правоохранительных органов у депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Надо понимать, что отделы собственной безопасности у различных силовых ведомств составлены из бывших сотрудников этих же подразделений. В этой связи рассчитывать на то, что они будут сверхэффективными — неверно. Тем не менее, я рассчитываю, что в следующем году собственная безопасность у силовиков будет работать еще более эффективно. Тем более, что поле деятельности у неё большая. На сколько более эффективно? Нет предела совершенству. Александр Хинштейн депутат Госдумы, «Единая Россия» депутат Госдумы, «Единая Россия»

Добавим, во время последней «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин высказывался о проблеме преступлений, совершаемымих сотрудниками правоохранительных органов. По словам главы государства, заниматься «чистками» наподобие 1937 года не нужно. Президент добавил, что службы собственной безопасности работают в силовых ведомствах хорошо и что, общего правила «своих не сдавать» среди правоохранителей на самом деле не существует.