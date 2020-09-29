С Нового года рестораны и кафе не смогут включать чаевые в чек

https://static.news.ru/photo/521a68d4-02f3-11eb-9573-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ утвердило новые правила, направленные на защиту прав потребителей услуг общественного питания. Среди прочего, введён запрет на включение чаевых в чек.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Роспотребнадзора. Согласно ему, одно из самых важных нововведений касается цен на услуги в ресторанах и кафе. Теперь цена должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню.

Любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и услуг, теперь запрещено добавлять в заказ. К ним относятся комиссии, чаевые, доплаты и т.д. Эти правила призваны исключить случаи введения потребителей в заблуждение при оплате услуг. При этом, исполнитель может предложить потребителю наряду с оказанием услуг общественного питания приобрести другие услуги по организации досуга, сразу обозначив их возмездный или безвозмездный характер. В свою очередь потребитель имеет право отказаться от таких дополнительных услуг и расходов. В случае же, если они оплачены, он может потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ветеринарный врач Алексей Кухно рассказал, что в ресторанах лучше отказаться от блюд, в состав которых входят сырые куриные яйца.