«С ним случилось горе»: Литвинова умоляет о милосердии к Ефремову

https://static.news.ru/photo/4db5657c-ac14-11ea-8594-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актриса Рената Литвинова написала пост в Instagram, в котором поддержала своего коллегу Михаила Ефрремова, который стал виновником смертельного ДТП.

По её словам, сейчас на актёра объявлена настоящая травля. Но он и так переживает непростое время.

Вас когда-нибудь травили? Меня — да, и много раз. Я знаю, что это такое с самого детства. Когда именно травят и добивают упавшего. Да, я про Михаила Ефремова — это драма для всех сторон. С ним тоже случилось горе. Да, я про милосердие, — цитирует «KP.ru» слова Литвиновой.

На эти слова отреагировали Светлана Бондарчук и Ксения Собчак. Они подчеркнули, что тоже становились жертвами травли, поэтому понимают, почему это необходимо остановить.

По сравнению со мной — вы все школьники в этом вопросе. Я с детства жила с заказухами против всей моей семьи, и ненавижу, когда «семеро на одного». Отвратительно, — отметила экс-телеведущая «Дома-2».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, адвокат Сергей Жорин рассказал, как факт того, что в крови Михаила Ефремова обнаружили наркотики отразится на его деле. По мнению юриста, артисту, вероятнее всего, грозит административное разбирательство за употребление запрещённых веществ.