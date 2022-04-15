«С мёртвыми не воюем»: Мединский о памятнике в Катыни

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что мемориал «Катынь» в Смоленской области — «общее место памяти» русского и польского народов, а Россия не занимается сносом памятников. Так он прокомментировал в Telegram-канале угрозы снести памятник со стороны властей региона.

Как сообщает «Говорит Москва», 15 апреля власти Смоленска направили к мемориалу в Катыни бульдозеры с военной символикой, которые занесли над памятником ковши. Мединский назвал эту ситуацию странной.

Катынский мемориал — это российский музей, с могилами польских военнопленных и советских граждан. В 2018 он был существенно перестроен Минкультуры совместно с РВИО. Созданы Стена памяти с тысячами имён репрессированных советских граждан, мемориал «Расстрел», экспозиция по истории российско-польских отношений. Это общее место памяти. С каким бы презрением мы не относились к нынешним польским властям, сносящим памятники воинам-освободителям, сами мы с мёртвыми не воюем, — заявил Мединский.

Он напомнил, что вместе с поляками похоронены советские солдаты, а также подчеркнул, что российские власти не намерены сносить мемориал.

В городе Мукачево в Закарпатской области Украины ранее демонтировали памятник и мемориальную доску в честь Пушкина. Основной причиной такой меры власти назвали «дерусификацию», отметив, что избавляются «от русско-имперского прошлого».

Также стало известно, что мемориалы советским воинам, расположенные в литовских городах Шета Кедайнского района и Куркляй Аникщяйского района, залили красной, жёлтой и синей краской. Сотрудники полиции начали расследование. Согласно закону, осквернение памятников на территории Литвы карается штрафом или сроком лишения свободы до трёх лет.