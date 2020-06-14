С места ЧП в Норильске вывезли более 75 тысяч тонн загрязнённого грунта

https://static.news.ru/photo/2398191a-aeda-11ea-a20d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

За прошедшие сутки с места аварии на ТЭЦ-3 в Норильске экстренные службы вывезли 9,83 тонны загрязнённого грунта. Всего с начала работ в промышленный отвал на территории ТЭЦ было вывезено 75,48 тысячи тонн.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее в Норильск вертолётами были доставлены новые ёмкости для сбора нефтепродуктов.

13 июня сообщалось, что из 97 ёмкостей общей вместимостью более 24,2 тысячи кубометров 74 уже заполнены. По данным оперативного штаба на утро воскресенья, за сутки специалисты собрали 3879 куб. м смеси (всего 25 798 куб. м).

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Топливо попало в уникальное озеро Пясино ледникового происхождения. Его площадь составляет 735 квадратных километров. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Как ранее писал NEWS.ru, главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов арестован до 31 июля по делу о разливе нефтепродуктов.