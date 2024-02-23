Неоткрывшийся бар может обойтись Ивлеевой почти в 24 млн рублей SHOT: с Ивлеевой хотят взыскать 23,5 млн рублей из-за долгов по ее бару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал SHOT сообщает, что с блогера Анастасии Ивлеевой хотят взыскать 23,5 млн рублей из-за долгов по её бару. По данным канала, в 2021 году блогер основала компанию «Капельница групп», чтобы открыть бар в Москве. Канал сообщает, что заведение так и не открылось, а вскоре предприниматель Александр Мокров подал иск в суд на 15,9 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам займа и кредита.

Канал уточняет, что в августе 2023 года «Капельница групп» проиграла этот иск и ее по решению арбитражного суда признали банкротом. По данным канала, другая организация ООО «Депо» также пыталась отсудить у компании Ивлеевой долг за аренду помещения под бар. Суд постановил взыскать с компании Ивлеевой 7,1 млн рублей, общая же задолженность выросла до 23,9 млн рублей за счет неустойки и штрафа.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева может запланировать поездку в ДНР. Так она планирует «отмыть» свою репутацию. По словам источников Telegram-канала BRIEF, в ходе визита Ивлеева, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».

В свою очередь сенатор Айрат Гибатдинов предположил, что Ивлеева могла бы работать в реабилитационных центрах для участников СВО. При этом он сомневается, что желание Ивлеевой и других участников ее «голой» вечеринки помогать армии является искренним. Сенатор добавил, что участники скандального мероприятия не заслуживают такого пристального внимания, а все «извинительные» шаги от них будут «показухой».