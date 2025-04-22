С гречкой или пюре: куриные сердечки в луковом соусе! Хит моей кухни!

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Куриные сердечки

Готовим куриные сердечки в луковом соусе — сытное блюдо с французским шармом! Представьте нежные куриные сердечки, томленные в золотистом луковом соусе до невозможной мягкости, — это блюдо сочетает в себе домашний уют и изысканный вкус. Секрет кроется в правильном приготовлении: сердечки буквально тают во рту, а карамелизированный лук придает соусу сладковатую глубину.

500 г куриных сердечек промойте, удалите жилки и разрежьте пополам. Обжарьте на сильном огне 5 минут до румяной корочки. Отдельно пассеруйте 3 крупные луковицы, нарезанные полукольцами, до красивого золотистого оттенка. Добавьте к луку 2 ст. л. муки, перемешайте, затем влейте 300 мл куриного бульона и 100 мл сливок. Положите сердечки в соус, приправьте тимьяном, лавровым листом, солью и перцем. Тушите под крышкой на медленном огне 30–40 минут — за это время сердечки станут нежными, а соус приобретет бархатистую текстуру.

Подавайте с картофельным пюре или пастой, щедро поливая ароматным соусом. Это блюдо удивит вас своей гармонией вкусов: нежность субпродуктов, сладость лука и сливочность соуса создают поистине ресторанное сочетание. Идеальный вариант, когда хочется чего-то простого, но в то же время изысканного!

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