Фомина неделя (или Антипасха) — особый период в православном календаре, следующий сразу за Светлой седмицей. В 2025 году она начнется 27 апреля и продлится до 3 мая. Это время, когда мы вспоминаем уверение апостола Фомы и вновь переживаем радость Воскресения Христова.

 

Бесплатные открытки на Фомину неделю

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

 

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/Fotodom

 

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/Fotodom

 

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки с пожеланиями на Фомину неделю

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/Fotodom

 

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

 

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

 

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

 

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Картинки с поздравлениями на Фомину неделю

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

 

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

 

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

 

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

 

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

 

Пусть ваши поздравления с Фоминой неделей станут напоминанием о вечной радости Воскресения и теплым словом поддержки для близких.

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