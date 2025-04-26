Фомина неделя (или Антипасха) — особый период в православном календаре, следующий сразу за Светлой седмицей. В 2025 году она начнется 27 апреля и продлится до 3 мая. Это время, когда мы вспоминаем уверение апостола Фомы и вновь переживаем радость Воскресения Христова.
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Открытки с пожеланиями на Фомину неделю
Картинки с поздравлениями на Фомину неделю
Пусть ваши поздравления с Фоминой неделей станут напоминанием о вечной радости Воскресения и теплым словом поддержки для близких.
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