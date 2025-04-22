С этими блюдами вы полюбите кефир! 5 обалденных рецептов

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Кефир — это не просто полезный напиток, а универсальный ингредиент для многих блюд! Если у вас остался кефир или просто хочется разнообразия, попробуйте эти вкусные идеи.

1. Пышные оладьи.

Смешайте 2 стакана кефира, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и постепенно добавляйте муку до консистенции густой сметаны. Жарьте на среднем огне — получатся нежные и воздушные оладушки.

2. Тандыр-лаваш.

Замесите тесто из 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. соли и 1 ч. л. соды. Раскатайте тонко и выпекайте на сухой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны.

3. Летняя окрошка.

Нарежьте отварной картофель, яйца, огурцы, редис, добавьте зелень. Залейте холодным кефиром, разбавленным минералкой, посолите по вкусу.

4. Диетические маффины.

Смешайте 200 мл кефира, 1 яйцо, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. растительного масла, 150 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Выпекайте 20 минут при 180°C.

5. Мягкий домашний сыр.

Доведите 1 л кефира до кипения, снимите с огня, когда творожные хлопья отделятся от сыворотки. Процедите через марлю — сыр готов!

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