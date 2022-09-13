С этикеток продуктов могут убрать часть информации о сроках годности Росстандарт предложил убрать с этикеток продуктов часть информации о сроках годности

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Росстандарт предложил убрать с упаковки продуктов часть информации о нем ради экономии чернил, включая место производства или указание на место размещения сроков годности, пишет РБК. С таким предложением ранее выступили представители бизнеса.



В Росстандарте пояснили, что к возможному сокращению информации, предусмотренной к нанесению на упаковку продуктов, могут относиться, в частности, данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм». При этом производители смогут сократить размер этикетки, перенеся часть информации о продуктах в QR-коды.

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева отмечает, что потребитель должен в любом случае получить достоверные сведения о массе продукта, его составе, потенциальных аллергенах и о том, куда покупатель может предъявить претензию в случае обнаружения проблем с качеством. По ее словам, информация об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности не является обязательной, зато значительную часть маркировки нередко занимают надписи рекламного характера.

В свою очередь, предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что производители под предлогом трудностей пытаются сократить не самые серьезные статьи расходов и «заблокировать инновации в части информирования потребителей». По его словам, для экономии краски следует оптимизировать дизайн этикетки и использование цветных чернил, а также сократить информацию на нескольких языках.

Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким предложила размещать на этикетках бутылок со спиртными напитками надпись «Алкоголь вам враг».Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев назвал такую инициативу правильной по мысли, но формулировки, по его мнению, должны быть более четкими. По его мнению, на этикетках спиртных напитков следует по аналогии с сигаретными пачками размещать социальную рекламу, содержащую информацию о том, какой смертельный урон здоровью наносит алкоголь.