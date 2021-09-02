Абызов задолжал государству около 35 млрд рублей

Судебные приставы намерены принудительно взыскать около 35 млрд рублей долгов с бывшего министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова, арестованного по обвинению в ряде преступлений.

Согласно данным банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в отношении Абызова возбуждены четыре дела, общая сумма претензий по которым составляет 34 миллиарда 828 миллионов 235 тысяч 254 рубля.

Основной долг экс-министра взыскивается по решению Гагаринского суда Москвы. Кроме того, ведётся исполнительное производство по постановлению о взыскании исполнительского сбора в размере 9,5 млн рублей и дело о задолженности по кредитам (165,2 тыс. рублей).

Михаил Абызов был задержан 26 июля 2019 года по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве. В августе этого года Генеральная прокуратура направила иск к Абызову и Альфа-Банку с требованием взыскать свыше $126 млн в пользу государства. Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин расценил размещённые в Альфа-Банке средства Абызова как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода.