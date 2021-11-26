В декабре вступит в силу досудебная блокировка рекламы финансовых пирамид

Начиная с декабря 2021 года в России станет возможной блокировка во внесудебном порядке сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды. Об этом и других вступающих в силу законах в Telegram-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отдельно отмечу ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере, — написал председатель нижней палаты парламента.

Володин пояснил, что ещё одно нововведение направлено на защиту заёмщиков от навязывания банками дополнительных услуг. Кредитным организациям будет запрещено проставлять за клиентов в договорах соответствующие отметки. Кроме того, банки больше не смогут требовать от заёмщиков постоянного наличия неснижаемого остатка на счету.

Володин добавил, что с декабря для россиян станет бесплатным доступ к социально значимым сайтам — порталам госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и госуслуг. Ещё одно нововведение в социальной сфере позволяет регистрировать рождение детей в любых ЗАГСах.

В декабре также вступает в силу административная ответственность за продажу немаркированных товаров, в том числе лекарств, начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов. Кроме того, въезжающие в Россию иностранцы будут обязаны пройти медосвидетельствование и дактилоскопию, отметил Володин.