С Блиновской требуют 200 тысяч рублей за устранение засора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Сантехник Олег Шаран намерен взыскать с семьи блогера Елены Блиновской 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Super.ru. По словам Шарана, муж блогера не заплатил полную сумму, которую обещал за устранение засора в канализации загородного дома.

Super.ru пишет, что так и не получив оплату труда в полном объеме сантехник подал иск против Блиновых, однако написал претензию на имя Елены, хотя судиться планировал с ее мужем. Из-за неверно оформленных документов подать в суд не получилось, однако Шаран намерен попробовать снова.

Суд в июле арестовал 21 объект недвижимости, которым владели Блиновские. В их число попали помещения в Ярославской и Московской областях, а также элитная квартира в Москве. В настоящее время Блиновская пребывает под домашним арестом в доме в коттеджном поселке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья.

21 июля Пресненский районный суд продлил домашний арест Елене Блиновской до 26 октября. Ее адвокат заявила, что подзащитная активно погашает задолженность перед ФНС. По ее словам, блогер выплатила 50 млн рублей. При этом защитник указала, что сторона защиты обжалует решение суда.