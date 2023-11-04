С «Авито» удалили все объявления о продаже билетов на «Щелкунчик»

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С платформы «Авито» удалили все объявления о продаже билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Там объяснили, что такое решение поддерживает программу по повышению безопасности сделок.

Мы соотнесли условия покупки билетов через кассы театра и предложения на платформе и считаем, что правильно будет поступить именно так. Это решение поддерживает нашу программу по повышению безопасности сделок. Мы надеемся, что оно поможет предотвратить часть рисков и сделает покупку билетов на любимый спектакль более доступной для зрителей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что на платформе «Авито» появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди в кассы на балет «Щелкунчик». Цена варьировались от 15 до 50 тысяч рублей. По имеющимся данным, такие объявления платформа блокировала сразу.

Очередь из сотен желающих купить билеты на балет «Щелкунчик» выстроилась накануне. При этом старт продаж начался 4 ноября. Билеты продаются строго по паспорту, однако для прохода в кассы необходимо предварительно получить браслет с номером очереди. Легендарный балет Петра Чайковского традиционно показывают в конце года. В этом году «Щелкунчик» будут давать с 23 декабря по 7 января.

В пресс-службе Большого театра заявили, что информации об эксцессах в связи с началом продажи билетов на балет «Щелкунчик» у здания Государственного академического Большого театра к ним не поступало. Там добавили, что продажа реализуется согласно выработанному ранее алгоритму.