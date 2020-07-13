С защиты Сафронова взяли подписку о неразглашении

https://static.news.ru/photo/9f058a12-c517-11ea-9456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С адвокатов обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова взяли подписку о неразглашении. Об этом рассказал один из защитников Евгений Смирнов.

Допрос Сафронова завершён. Вину в госизмене он не признал. С защиты взята подписка о неразглашении, — сообщил он ТАСС.

Других подробностей Смирнов не привёл.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. Дома у него и его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой прошли обыски. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Когда задержанный работал в СМИ, его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. В мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом. Работать в Роскосмосе бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

Ранее стало известно, что Ивану Сафронову официально предъявлено обвинение в госизмене. Фигурант свою вину не признал, писал NEWS.ru.