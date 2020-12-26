С 28 декабря москвичи старше 60 лет смогут привиться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8d2bda5c-4826-11eb-92c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

С понедельника, 28 декабря, жители столицы старше 60 лет смогут сделать прививку против коронавирусной инфекции нового типа. Об этом накануне начала вакцинации для горожан старшего возраста заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Массовая вакцинация россиян началась 5 декабря. С указанного числа прививка была доступна для отдельных групп граждан. В первую очередь привиться разрешили врачам, преподавателям и тем, чья профессия связана с регулярными контактами с незнакомцами. При этом вакцина оставалась недоступной для людей старше 60 лет до окончания соответствующих испытаний.

Позднее, 26 декабря, стало известно, что отечественная сыворотка «Спутник V» продемонстрировала эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет. Министерство здравоохранения одобрило возможность соответствующей возрастной группе прививаться от COVID-19, используя российскую вакцину.

Собянин подчеркнул, что пожилые люди — это самая большая группа риска на фоне пандемии. Именно они тяжелее других переносят заражение.

С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает, — написал мэр Москвы в личном блоге.

Как ранее передавал NEWS.ru, перед тем как сделать прививку от коронавируса, людям старшего поколения необходимо выполнить ряд условий. Об этом рассказал глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко.