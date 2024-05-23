«С 21 до 250 тысяч рублей»: бойцу СВО неожиданно подняли платежи по ипотеке Боец СВО: банк увеличил платежи по ипотеке на 1000%, до 250 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский боец, участвующий в СВО, заявил, что банк в одностороннем порядке поднял ему платеж по ипотеке с 21 тысячи до 250 тысяч рублей, пишет «Екатеринбург Онлайн». По словам военного, квартиру он купил еще до начала боевых действий, ему были предоставлены кредитные каникулы.

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, заявил, что в какой-то момент ежемесячный объем платежей увеличился в десять раз — сначала он пытался решить проблему удаленно, так как все еще находится в зоне СВО, но изменить ситуацию он не смог. По его словам, в 2022 году с началом спецоперации он сам явился в военкомат, где ему обещали кредитные каникулы на полгода с последующим продлением, однако в процессе что-то пошло не так.

Далее, по словам военного, спустя полтора года участия в боях на его счету появились дополнительные проценты на сумму почти в полмиллиона рублей, затем график и размер платежей менялся в одностороннем порядке. При этом увеличился и срок кредита на семь лет.

Менялась и сама сумма ежемесячного платежа — с первоначальных 21 286 рублей до 251 593,63 рубля. Это на тысячу процентов больше! — добавил он.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила о снижении спроса на покупку недвижимости в России. Причиной появления такой тенденции могла стать отмена льготной программы кредитования, а также рост инфляции, считает эксперт.