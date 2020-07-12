С 2022 года россиянам будут устанавливать только «умные» счётчики

https://static.news.ru/photo/48a2581c-c413-11ea-ad97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Россиян освободили от необходимости покупать и оплачивать установку новых приборов учёта электроэнергии. Теперь это обязанность электросетевых компаний и гарантирующих поставщиков. При этом с 2022 года будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учёта электроэнергии, которые будут передавать данные в энергокомпании онлайн.

Рядовым потребителям «умные» приборы учёта позволят онлайн следить за показаниями, при этом их можно будет также проверить на самом счётчике. Также данные в автоматическом режиме будут передаваться в энергокомпании, — сообщает «Российская газета».

Интеллектуальные приборы учёта будут также фиксировать уровень напряжения и частоту, позволяя следить за качеством электроэнергии. У потребителей появится возможность сменить тариф дистанционно. В Минэнерго заверили, что установка новых счётчиков не приведёт к росту тарифов, расходы на их закупку и установку энергокомпании компенсируют за счёт экономии от сокращения потерь электроэнергии — она оценивается в 70–80 млрд рублей в год.

Как писал NEWS.ru, с июля в России предполагается установка «простых» приборов учёта. Однако предприятия на своё усмотрение могут закупать и интеллектуальные счётчики с автоматической передачей данных. Замена приборов учёта будет происходить поэтапно. Интеллектуальные счётчики будут устанавливать новым потребителям. Действующее оборудование станут менять по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала. По оценкам Минэнерго, до конца 2020 года может быть установлено от 2 млн до 2,5 млн новых приборов учёта потребления электроэнергии.