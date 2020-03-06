Женщины смогут стать машинистами в столичном метро с 2021 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, из-за повышенных нагрузок женщинам в течение многих лет запрещалось работать машинистами метро. Об этом он сказал во время посещения учебно-производственного центра Московского метрополитена.
Теперь этот запрет снят, потому что условия работы стали комфортнее, — заявил градоначальник.
Мэр отметил, что благодаря современным технологиям, применяемым при создании поездов, вредные факторы сводятся к минимуму, а управление составами теперь требует в основном «ответственности, аккуратности и интеллекта»,
Как писал NEWS.ru, Министерство транспорта России пояснило, что мужчины не обязаны уступать место женщине. А звуковые объявления в транспорте, которые призывают мужчин освобождать место, носят рекомендательный характер.
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