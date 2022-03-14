С 15 марта в Москве отменят масочный режим

Со вторника, 15 марта 2022 года, в столице отменяются требования по использованию защитных масок. Как сообщается на сайте мэра Сергея Собянина, также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включая регулярное измерение температуры тела работников. По словам мэра, это связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

В нынешних условиях это решение ещё и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьёзное санкционное давление, — заключил мэр.

Ранее об отмене всех ограничений, введённых из-за коронавируса, сообщил заместитель председателя правительства Чечни Эльхан Сулейманов со ссылкой на слова главы региона Рамзана Кадырова. По его словам, заболеваемость в регионе стремится к нулю, а в отделениях реанимации находится лишь несколько пациентов. Чечня стала первым в России регионом, где отменили масочный режим.

До этого депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов заявил, что отмена масочного режима в России начнётся с торговых центров и магазинов. Это произойдёт, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией стабилизируется и не будет столь массовой. По словам иммунолога, о порядке отмены масочного режима в общественных местах расскажет Роспотребнадзор, но снятие ограничений в любом случае будет поэтапным.

В свою очередь вирусолог Александр Чепурнов предположил, что люди и дальше будут болеть коронавирусом, инфекция будет циркулировать в обществе, однако столь массового характера заражения ожидать больше не стоит, если не появятся более опасные мутации COVID-19. По его мнению, пандемия коронавируса в России затухнет к лету 2022 года.