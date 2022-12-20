С 1 января вырастет максимальный размер выплаты по больничному

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Максимальный размер выплаты по больничному листу вырастет с 1 января 2023 года, сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на Фонд социального страхования. Также на оплату больничного смогут рассчитывать граждане, работающие по ГПХ и ГПД, но только при условии оплаты конкретной суммы страховых взносов.

С 2023 года работники с восьмилетним стражем смогут получить выплату по обычному договору в размере 2736,99 рубля за день и 84 846,69 рубля за месяц.

Помимо этого, с 1 января начнут действовать поправки Федерального закона от 14.07.2022 № 237-ФЗ. Они дополняют перечень застрахованных лиц в системе обязательного соцстрахования. В частности, это касается граждан, с которыми заключены гражданско-правовые договоры (ГПД). Однако действовать это будет только в отношении тех, кто оплатил страховые взносы за 2022 год на сумму не менее 4833,72 рубля.

Ранее стало известно, что налоговые нерезиденты не смогут заключать трудовые договоры в России об удаленной работе по ряду специальностей. Соответствующие поправки уже внесены в законопроект от фракции «Единая Россия». Это будет отдельный законопроект, в рамках которого внесут изменения в Трудовой кодекс РФ, передает ТАСС. Исаев подчеркнул, что инициатива направлена исключительно на безопасность граждан России и закон не является дискриминационным.