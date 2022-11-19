Россиян предупредили о подорожании с 1 января алкоголя, табака и бензина Экономист Долгова: с 1 января из-за акцизов подорожают алкоголь и сигареты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января увеличатся акцизы на ряд товаров, что гарантированно приведет к росту цен, рассказала в беседе с ПРАЙМ доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мария Долгова. Подорожают сигареты, алкоголь, автомобили, а также бензин и дизельное топливо.

На уровень и динамику цен всех товаров влияют ставки косвенных налогов — акцизов и НДС. Ставки НДС в 2023 году останутся неизменными. А вот с акцизами дела обстоят сложнее, — сказала эксперт.

Изменение ставок акцизов вызовет рост цен на алкогольную продукцию (шампанское, вино, пиво), спиртосодержащую продукцию (суспензии, эмульсии, виноматериалы) и непищевую продукцию с содержанием спирта более 1,5% объема готовой продукции (духи и косметику).

Вместе с табачной продукцией подорожают и электронные сигареты, жидкости для них, а также легковые автомобили и мотоциклы, бензин и дизельное топливо. Рост цен на топливо отразится на стоимости почти всех товаров, поскольку их перевозка осуществляется автомобильным транспортом, указала Долгова.

Кроме того, неурожай кофе в странах-экспортерах и подорожание логистики вызовет рост цен на все виды напитка в 2023 году.

Ранее профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина сообщила, что в 2023 году цены на мясо могут значительно повыситься. В первую очередь это касается говядины, в меньшей — свинины и мяса птицы.