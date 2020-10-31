С 1 ноября в России подешевел проезд по платным дорогам

https://static.news.ru/photo/2a814368-1bff-11eb-a2ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 ноября в России вступили в силу зимние тарифы на проезд по платным трассам, говорится в сообщении пресс-службы оператора платных дорог «Автодор».

Компания заявила, что с воскресенья, 1 ноября, корректирует зимние тарифы с учётом инфляции по отношению к сезону 2019/2020. Изменения коснулись и скидок для владельцев транспондеров, передаёт ТАСС.

Стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» при оплате наличными будет дешевле на 110–170 рублей в сравнении с летним тарифом. Максимальная скидка для владельцев транспондеров T-pass составит 30%.

Изменилась стоимость проезда и по дороге М-4 «Дон» для легковых автомобилей. Теперь проезд будет стоить на 130–245 рублей меньше, в зависимости от дня недели. В то же время абонементы на проезд по платным участкам выросли в цене на 5%.

Зимний тариф проезда по трассе М-3 «Украина» не изменился в сравнении с летним сезоном. Разница будет лишь в том, что «день» будет начинаться не с 6 часов утра, а с 7 часов. Осталась и зависимость стоимости проезда от дня недели.

Например, при оплате наличными для легковых автомобилей тариф с понедельника по четверг будет 50 рублей, а с пятницы по воскресенье включительно — 60 рублей, — сообщили в «Автодоре».

Как сообщал NEWS.ru ранее, глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр.