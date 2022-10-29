Вывоз красной икры с Камчатки ограничат с 1 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 ноября вводится ограничение на вывоз красной икры с Камчатки. Согласно федеральному закону от 14 июля, опубликованному на официальном портале правовой информации, оно будет действовать до 1 августа 2025 года.

Один пассажир, вылетающий с Камчатки самолетом, может вывезти в багаже или ручное клади не более 10 кг красной икры. Речь идет о продукте непромышленного производства, не имеющего заводской упаковки и маркировки ЕАЭС.

Эксперимент проводится в целях сохранения водных биологических ресурсов посредством предотвращения их незаконного оборота, — говорится в законе.

Ранее в Росрыболовстве заявили, что вылов красной рыбы в России в текущем году будет небольшим. В связи с этим предложено ввести запрет на экспорт красной икры или транспортную пошлину.

В ведомстве также предупредили о возможном росте цен на красную икру из-за изменения правил ее маркировки. Новая маркировка призвана помочь очистить рынок от подделок, а также повысить конкурентоспособность легальных производителей.