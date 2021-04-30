С 1 мая в РФ запрещено высаживать из транспорта детей-безбилетников

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В России в субботу вступил в силу запрет на высадку детей-безбилетников из транспорта. Штрафы за нарушение закона составят от пяти до 30 тысяч рублей.

Соответствующий закон подписал Владимир Путин 20 апреля 2021 года. Речь идёт о гражданах до 16 лет.

За принудительную высадку ребёнка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, штраф составит: для водителя — пять тысяч рублей, для кондукторов или контролёров — от 20 до 30 тысяч, — сказано на сайте Госдумы России.

Парламентарии рассчитывают, что после этого несовершеннолетних перестанут выкидывать из общественного транспорта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Кировской области в феврале из автобуса по причине неоплаты проезда высадили 12-летнюю девочку. При этом температура воздуха составляла 20 градусов мороза.

Минтранс РФ считает возможным сделать городской общественный транспорт в России бесплатным к 2035 году. Такой вариант предполагает новый проект транспортной стратегии, подтвердили NEWS.ru в самом министерстве. Это хорошая новость, но есть и плохая — одновременно предлагается установить плату за проезд на автомобиле по большинству дорог, включая городские.