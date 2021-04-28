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В Московской области МЧС с 1 мая введёт особый противопожарный режим. В качестве профилактики пожаров спасатели совместно с сотрудниками МВД будут проводить рейды по садовым товариществам и дачам. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС.

С 1 мая в Подмосковье вводится особый противопожарный режим. При установлении теплой и сухой погоды возрастают риски возникновения природных пожаров, — отметили в ведомстве.

В рамках особого режима, сотрудники МЧС будут выявлять и пресекать выжигание сухой травы и разведение костров. Рейды буду осуществляться регулярно совместно с МВД России и добровольцами.

В частности, на майских праздниках, запланированы рейды в садоводческих, огороднических некоммерческих товариществах в частном секторе, а также в местах массового скопления людей и в лесопарковых зонах.

С начала этого года в России вступили в силу новые правила для дачников. По новым законам, те, кто придвинет костры слишком близко к дому, могут получить штраф. Поправки в правила противопожарного режима уже окрестили как «Запрет на шашлыки». Для открытого костра по нормативам до ближайшего строения должно быть не менее 50 метров, до широколиственного леса — 30 метров, а до хвойного — 100 метров. Также запрещён костёр при ветре, скорость которого выше пяти метров в секунду.