С 1 марта в РФ ограничат использование VPN: ждать ли его полного запрета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С 1 марта 2024 года в России вступит в силу закон о запрете распространения информации о способах обхода блокировок запрещенных интернет-ресурсов. Значит ли это, что VPN-сервисы нельзя будет скачивать и использовать на территории страны, — в материале NEWS.ru.

Что запретят с 1 марта

О разработке инициативы, касающейся запрета на распространение данных о VPN-сервисах и их рекламе, стало известно еще осенью 2023 года. С 1 марта 2024-го Роскомнадзор сможет вносить в Единый реестр запрещенных сайтов ресурсы, на которых объясняется, как использовать эти приложения и где их скачать. Под запрет должна подпасть и информация, которая «обосновывает преимущества» использования VPN.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в стране сейчас нет никакого запрета на использование VPN-сервисов. Об этом же ранее говорил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, во время разработки инициативы речь шла об «ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон», то есть «не фильтруют запрещенную информацию».

Что такое VPN

VPN (аббревиатура переводится с английского как «виртуальная частная сеть») — обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. Использование этого приложения помогает пользователям защитить свои действия в интернете от отслеживания.

Как рассказал NEWS.ru эксперт в сфере IT-безопасности Александр Колесников, VPN шифрует передаваемые данные, чтобы ими было труднее воспользоваться. Также, как напомнил эксперт, сервис скрывает действия пользователя в интернете даже от интернет-провайдера.

Также VPN позволяет обходить географические ограничения, продолжил Колесников. По его словам, некоторые сайты или сервисы доступны только пользователям из определенных стран. Откуда пользователь заходит в интернет, можно отследить по IP-адресу, но VPN «маскирует этот адрес, заменяя его IP одного из своих серверов».

Как отметил Колесников, использование сервиса обычно заметно снижает скорость интернет-соединения, так как это связано с дополнительным шифрованием. По его словам, надежные VPN-сервисы обычно платные, а у бесплатных могут быть дополнительные ограничения по скорости и объему данных.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сколько россиян использует VPN

Как показало исследование, проведенное Региональным общественным центром интернет-технологий, каждый пятый россиянин использует VPN. Из них 40,2% граждан запускают приложение ежедневно, 24,6% — несколько раз в неделю. Более 70% предпочитают бесплатные VPN-сервисы. Большинству опрошенных эта технология необходима для доступа к заблокированным в РФ соцсетям. При этом более 40% респондентов считают, что использование VPN небезопасно.

По данным компании Platforma, в 2023 году число россиян, которые пользуются VPN, выросло на 37% по сравнению с 2022-м и в 2,5 раза — с 2021-м. В пятерку регионов с наибольшей долей пользователей VPN в 2023-м вошли Москва (11%), Краснодарский край (9%), Петербург (8%), Ростовская область (5%) и Пермский край (5%).

Возможен ли полный запрет VPN в России

Скорее всего, Россия пойдет по пути КНР, где сначала также ввели ответственность за распространение программ по обходу блокировки, а затем ужесточили наказание за создание таких программ, удалив при этом все VPN-платформы из внутренних магазинов приложений, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев. Тем не менее он не считает, что граждан РФ будут наказывать за использование таких сервисов.

«Если это так, то скоро мы столкнемся с законодательной инициативой о жестком лицензировании местных производителей частных виртуальных сетей, на основании которого только и будет предоставляться право существования на рынке. Это делается потому, что полный запрет VPN контрпродуктивен и чреват остановкой внешнеторговой деятельности, что никому не выгодно», — пояснил Сарбаев.

По оценкам эксперта по IT-безопасности Алексея Раевского, идея блокировать VPN-сервисы выглядит странной, так как многие компании используют их в своей деятельности. Например, если у предприятия несколько офисов в разных странах, то обычно эта технология используется для связи между ними. Ее отсутствие может парализовать деятельность таких компаний, считает Раевский.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что грозит рядовым пользователям VPN

По мнению эксперта юридического центра «Парфенон» Дианы Суворовой, пока нет каких-либо сигналов, что использование VPN само по себе является преступлением. Следовательно, полагает она, нет ограничений на их установку, использование и распространение.

«Юридический статус VPN в России в настоящее время неоднозначен. Прямого законодательного запрета сейчас нет, но также нет и гарантий, что он не появится в будущем. Для обычных граждан использование VPN для обеспечения приватности и безопасности в интернете не должно вызывать проблем, так как текущие меры в первую очередь нацелены на борьбу с незаконным доступом к запрещенным сайтам, а не на само использование VPN-сервисов», — пояснила Суворова NEWS.ru.

Адвокат Григорий Сарбаев утверждает: обычным пользователям VPN ничего не грозит, поскольку сами они не разрабатывают системы обхода блокировки. Однако если они начнут целенаправленно участвовать в создании или распространении таких программ, то риски нарушить закон будут высокими, полагает юрист.

Борются ли в России с любыми VPN

Как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, государство будет всячески поддерживать и продвигать легальные VPN-сервисы, которые используются, например, для бизнеса.

«Что касается нелегальных VPN, то они как блокировались, так и будут блокироваться. Это делается для того, чтобы защитить наших граждан от нежелательных ресурсов, которые запрещены на территории РФ. Для рядовых граждан за использование VPN никакой ответственности не предусмотрено», — отметил Свинцов.

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