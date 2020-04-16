С 1 марта из России выехало 1,2 млн иностранцев

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Сообщения о неких забастовках в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени Куватова в Уфе, закрытой на карантин из-за коронавируса, проверят. Об этом заявили в Минздраве Башкирии.

Ранее появилась информация, что пациенты РКБ якобы устроили забастовку из-за того, что в их палаты подселяют больных коронавирусом. Медики же заявляют, что пациентов с пневмонией не проверяют на COVID-19. Безусловно,...