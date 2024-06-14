С 1 июля подорожают загранпаспорта для россиян Загранпаспорта для россиян с 1 июля подорожают на тысячу рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 июля загранпаспорт нового образца в России станет дороже на тысячу рублей. Соответствующее решение принято еще в 2023 году. Госпошлина за оформление документа составит шесть тысяч рублей для взрослых россиян.

За загранпаспорт для детей до 14 лет придется платить госпошлину три тысячи рублей. Ранее госпошлина составляла пять тысяч рублей для взрослых и две с половиной тысячи рублей для несовершеннолетних до 14 лет.

Госдума в ноябре прошлого года приняла закон об индексации госпошлины за оформление загранпаспорта нового образца и ряда других документов на 20%. Пошлину планировали повысить с 1 января, но законопроект принимался в конце года, поэтому дату вступления нормы в силу было решено перенести на 1 июля 2024 года.

13 июня МИД России заявил, что транслитерация не является основанием для изъятия паспорта на границе. До этого российские туристы массово жаловались на невозможность пересечь границу из-за ошибок в загранпаспортах старого образца. С такой проблемой столкнулись владельцы документов без биометрии, оформленных в 2023 и 2024 годах. В мае пограничники во Внуково отобрали у россиянки загранпаспорт и не выпустили ее из страны на отдых в Турцию из-за буквы «ё» в фамилии.