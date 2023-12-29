РЖД запустят новое приложение по продаже билетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

РЖД в первом квартале 2024 года запустят приложение для смартфонов по продаже билетов вместо удаленного из App Store, сообщили РИА Новости в компании. Пользоваться им смогут и пользователи iPhone.

В I квартале 2024 года ОАО «РЖД» планирует запустить веб версию интерфейса покупки билетов для смартфонов (PWA, Progressive Web Applications), — рассказали представители компании.

На первом этапе будут доступны только поезда дальнего следования. В дальнейшем появятся и пригородные перевозки, добавили собеседники агентства.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг из 50 крупнейших работодателей России. Согласно списку, первое место заняла компания «Российские железные дороги» (РЖД), в которой на конец 2022 года работало 701 200 человек.

До этого президент РФ Владимир Путин рассказал, что железнодорожная сеть обеспечивает 87% грузооборота России, а поездами в России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. ОАО «РЖД» является одним из основных заказчиков в сферах промышленности, строительства и профессионального образования. По словам главы государства, «Российские железные дороги» становятся источником заказов для многих секторов экономики, науки и технологического бизнеса.