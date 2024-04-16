РЖД запустили для пассажиров новое приложение РЖД запустили веб-приложение для продажи билетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для пассажиров РЖД запустили веб-приложение, с помощью которого можно приобрести билеты на поезда, сообщили в пресс-службе компании. Программа является PWA-версией сайта и доступна на всех операционных системах.

Мы всегда нацелены на максимальную доступность своих цифровых сервисов, чтобы нашим пассажирам было удобно приобретать билеты и пользоваться железнодорожным транспортом, и сегодня рады предложить владельцам смартфонов новую мобильную версию нашего веб-портала, которую можно будет использовать с любыми операционными системами, — сказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

Замглавы холдинга Иван Колесников отметил, что веб-приложение является хорошей альтернативой в случае удаления «РЖД пассажирам» из магазинов приложений. По его словам, разработчики планируют внедрить более 300 улучшений.

PWA-приложения работают прямо в браузере. Они функционируют независимо от ограничений в App Store и Google Play. Веб-версии позиционируются как альтернатива для мобильных приложений.

Приложение «РЖД Пассажирам» пропало из App Store в декабре прошлого года. В холдинге объяснили, что установленная версия программы продолжит работать, и рекомендовали не удалять ее с телефона.