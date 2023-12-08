РЖД заморозила стоимость билетов на новогодние «Сапсаны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «РЖД» приняла решение заморозить цены на билеты на скоростные поезда «Сапсан», отправляющиеся 31 декабря и 1 января, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников. По его словам, речь идет о билетах экономкласса. Стоимость поездки 31 декабря составит 2023 рубля, а 1 января — 2024 рубля. При этом поездка в базовом классе обойдется пассажирам дешевле.

Для пассажиров, планирующих путешествие на «Сапсане» накануне и в первый день нового, 2024 года, мы приготовили приятный сюрприз: они могут купить билеты в экономический класс по сниженной фиксированной стоимости, — заявил Колесников.

Представители пресс-службы компании подчеркнули, что сниженная цена распространяется только на категорию места и не зависит от спроса и даты покупки. Количество мест в поездах, стоимость которых была снижена в рамках новогодней акции, ограничено.

Как сообщалось ранее, приложение Российских железных дорог по продаже билетов было удалено из магазина AppStore. В пресс-службе компании отмечают, что уже установленные приложения продолжат работать и рекомендуют не удалять их с телефона, так как его переустановка пока невозможна. На телефонах, работающих на операционной системе Android, все остается как прежде.