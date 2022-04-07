РЖД зафиксируют стоимость билетов на «Сапсаны» на 1 и 9 мая
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
12:48, 08 апреля 2022
Высокоскоростной поезд «Сапсан»Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан», которые запланировали поездку на праздничные дни — 1 и 9 мая, смогут воспользоваться специальной акцией и приобрести билеты по сниженным фиксированным ценам, сообщается на сайте «Российских железных дорог». Специальная акция распространяется на все поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.
Стоимость билета из Санкт-Петербурга в Москву составляет от 1988 рублей, из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород — от 2 715 рублей, из Нижнего Новгорода в Москву — от 1 138 рублей, — говорится в сообщении.
В компании отметили, что стоимость билета на «Сапсаны» зависит от класса обслуживания и категории места.
Ранее стало известно, что немецкая фирма Siemens приостановила контракт на поставку новых «Сапсанов» в Россию. По словам главы РЖД Олега Белозёрова, ранее предполагалось закупить 13 поездов на общую сумму €1,1 млрд.