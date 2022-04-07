РЖД зафиксируют стоимость билетов на «Сапсаны» на 1 и 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На границе с Украиной в Волоконовском районе Белгородской области прозвучали взрывы, их причина устанавливается, но это не обстрел. Об этом заявил глава администрации района Сергей Бикетов, который на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал обращение к жителям.

Сегодня в первой половине дня в нашем районе были слышны хлопки. Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего. На территории района всё спокойно. Разрушений, пожаров нет, обращений...