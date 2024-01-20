РЖД запретит высадку животных из поездов после смерти кота Твикса РЖД: проводникам запретят высаживать животных из поезда

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Проводникам Российских железных дорог запретят высаживать животных из поездов после гибели кота Твикса, которого выбросили на мороз на станции в Кирове, сообщили в пресс-службе компании. Также в холдинге заявили, что сожалеют о смерти питомца, представители принесли извинения хозяевам кота.

Искренне сожалеем о том, что кот Твикс погиб, и приносим свои извинения его владельцам. <...> Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК». Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах, — говорится в сообщении.

Также в компании провели служебное расследование происшествия с Твиксом. В РЖД считают, что недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности работников и пассажира, с которым путешествовал кот, а также стечение обстоятельств стали причинами трагедии.

11 января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург нашла в вагоне кота и выбросила его на улицу, что было зафиксировано видеокамерами. Это произошло в 30-градусный мороз во время стоянки состава в Кирове. Кот находился в поезде легально. На него была оформлена багажная квитанция, и он ехал он в вагоне, где разрешен провоз животных.